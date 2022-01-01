ALTAVA (TAVA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ALTAVA (TAVA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ALTAVA (TAVA) מידע ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others. אתר רשמי: https://altava.com/ מסמך לבן: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5

ALTAVA (TAVA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ALTAVA (TAVA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 695.88M $ 695.88M $ 695.88M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.57M $ 9.57M $ 9.57M שיא כל הזמנים: $ 0.01949 $ 0.01949 $ 0.01949 שפל כל הזמנים: $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 מחיר נוכחי: $ 0.00957 $ 0.00957 $ 0.00957 למידע נוסף על ALTAVA (TAVA) מחיר

ALTAVA (TAVA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ALTAVA (TAVA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TAVA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TAVAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TAVAטוקניומיקה, חקרו אתTAVAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ALTAVA (TAVA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TAVAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TAVA עכשיו את היסטוריית המחירים!

