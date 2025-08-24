ALTAVA (TAVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00969. במהלך 24 השעות האחרונות, TAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00965 לבין שיא של $ 0.00972, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.447659566153262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008411259153674097.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAVA השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ALTAVA (TAVA) מידע שוק
No.1319
$ 6.74M
$ 6.74M$ 6.74M
$ 44.56K
$ 44.56K$ 44.56K
$ 9.69M
$ 9.69M$ 9.69M
695.88M
695.88M 695.88M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של ALTAVA הוא $ 6.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.56K. ההיצע במחזור של TAVA הוא 695.88M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.69M.
ALTAVA (TAVA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ALTAVAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.00094
-8.85%
60 ימים
$ -0.00119
-10.94%
90 ימים
$ -0.00284
-22.67%
ALTAVA שינוי מחיר היום
היום,TAVA רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ALTAVA שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00094 (-8.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ALTAVA שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAVA ראה שינוי של $ -0.00119 (-10.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ALTAVA שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00284 (-22.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ALTAVA (TAVA)?
ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations.
ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.
ALTAVA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ALTAVAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTAVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ALTAVAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךALTAVA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ALTAVAתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ALTAVA (TAVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ALTAVA (TAVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ALTAVA.
הבנת הטוקנומיקה של ALTAVA (TAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ALTAVA (TAVA)
מחפש איך לקנותALTAVA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ALTAVAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.