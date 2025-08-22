TAO Inu (TAONU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0019. במהלך 24 השעות האחרונות, TAONU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0019 לבין שיא של $ 0.002186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAONUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04150815530517894, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001806850517064.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAONU השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -8.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TAO Inu (TAONU) מידע שוק
No.4346
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.22K
$ 56.22K$ 56.22K
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
926,672,684.8454887
926,672,684.8454887 926,672,684.8454887
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של TAO Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.22K. ההיצע במחזור של TAONU הוא 0.00, עם היצע כולל של 926672684.8454887. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.
TAO Inu (TAONU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TAO Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00017387
-8.38%
30 ימים
$ -0.000067
-3.41%
60 ימים
$ +0.000726
+61.83%
90 ימים
$ +0.000144
+8.20%
TAO Inu שינוי מחיר היום
היום,TAONU רשם שינוי של $ -0.00017387 (-8.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TAO Inu שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000067 (-3.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TAO Inu שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAONU ראה שינוי של $ +0.000726 (+61.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TAO Inu שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000144 (+8.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TAO Inu (TAONU)?
TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.
TAO Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TAO Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTAONU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TAO Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTAO Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
TAO Inuתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה TAO Inu (TAONU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TAO Inu (TAONU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TAO Inu.
הבנת הטוקנומיקה של TAO Inu (TAONU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAONU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות TAO Inu (TAONU)
מחפש איך לקנותTAO Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TAO Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.