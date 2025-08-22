עוד על TAONU

TAONU מידע על מחיר

TAONU מסמך לבן

TAONU אתר רשמי

TAONU טוקניומיקה

TAONU תחזית מחיר

TAONU היסטוריה

TAONU מדריך קנייה

TAONUממיר מטבעות לפיאט

TAONU ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TAO Inu סֵמֶל

TAO Inu מְחִיר(TAONU)

1 TAONU ל USDמחיר חי:

$0.001901
$0.001901$0.001901
-8.38%1D
USD
TAO Inu (TAONU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:34:34 (UTC+8)

TAO Inu (TAONU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019
24 שעות נמוך
$ 0.002186
$ 0.002186$ 0.002186
גבוה 24 שעות

$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019

$ 0.002186
$ 0.002186$ 0.002186

$ 0.04150815530517894
$ 0.04150815530517894$ 0.04150815530517894

$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064

-0.06%

-8.38%

+3.31%

+3.31%

TAO Inu (TAONU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0019. במהלך 24 השעות האחרונות, TAONU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0019 לבין שיא של $ 0.002186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAONUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04150815530517894, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001806850517064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAONU השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -8.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAO Inu (TAONU) מידע שוק

No.4346

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.22K
$ 56.22K$ 56.22K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

926,672,684.8454887
926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של TAO Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.22K. ההיצע במחזור של TAONU הוא 0.00, עם היצע כולל של 926672684.8454887. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.

TAO Inu (TAONU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TAO Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017387-8.38%
30 ימים$ -0.000067-3.41%
60 ימים$ +0.000726+61.83%
90 ימים$ +0.000144+8.20%
TAO Inu שינוי מחיר היום

היום,TAONU רשם שינוי של $ -0.00017387 (-8.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TAO Inu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000067 (-3.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TAO Inu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAONU ראה שינוי של $ +0.000726 (+61.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TAO Inu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000144 (+8.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TAO Inu (TAONU)?

בדוק את TAO Inu עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTAO Inu (TAONU)

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

TAO Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TAO Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTAONU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TAO Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTAO Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TAO Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TAO Inu (TAONU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TAO Inu (TAONU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TAO Inu.

בדוק את TAO Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

TAO Inu (TAONU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TAO Inu (TAONU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAONU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TAO Inu (TAONU)

מחפש איך לקנותTAO Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TAO Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TAONU למטבעות מקומיים

1 TAO Inu(TAONU) ל VND
49.9985
1 TAO Inu(TAONU) ל AUD
A$0.002926
1 TAO Inu(TAONU) ל GBP
0.001406
1 TAO Inu(TAONU) ל EUR
0.001615
1 TAO Inu(TAONU) ל USD
$0.0019
1 TAO Inu(TAONU) ל MYR
RM0.00798
1 TAO Inu(TAONU) ל TRY
0.077862
1 TAO Inu(TAONU) ל JPY
¥0.2793
1 TAO Inu(TAONU) ל ARS
ARS$2.5099
1 TAO Inu(TAONU) ל RUB
0.15314
1 TAO Inu(TAONU) ל INR
0.166345
1 TAO Inu(TAONU) ל IDR
Rp30.645157
1 TAO Inu(TAONU) ל KRW
2.638872
1 TAO Inu(TAONU) ל PHP
0.107825
1 TAO Inu(TAONU) ל EGP
￡E.0.092188
1 TAO Inu(TAONU) ל BRL
R$0.010336
1 TAO Inu(TAONU) ל CAD
C$0.002622
1 TAO Inu(TAONU) ל BDT
0.229026
1 TAO Inu(TAONU) ל NGN
2.900749
1 TAO Inu(TAONU) ל COP
$7.6
1 TAO Inu(TAONU) ל ZAR
R.0.033307
1 TAO Inu(TAONU) ל UAH
0.077824
1 TAO Inu(TAONU) ל VES
Bs0.266
1 TAO Inu(TAONU) ל CLP
$1.8221
1 TAO Inu(TAONU) ל PKR
Rs0.534299
1 TAO Inu(TAONU) ל KZT
1.012244
1 TAO Inu(TAONU) ל THB
฿0.061636
1 TAO Inu(TAONU) ל TWD
NT$0.057912
1 TAO Inu(TAONU) ל AED
د.إ0.006973
1 TAO Inu(TAONU) ל CHF
Fr0.00152
1 TAO Inu(TAONU) ל HKD
HK$0.014839
1 TAO Inu(TAONU) ל AMD
֏0.719416
1 TAO Inu(TAONU) ל MAD
.د.م0.017043
1 TAO Inu(TAONU) ל MXN
$0.035416
1 TAO Inu(TAONU) ל SAR
ريال0.007125
1 TAO Inu(TAONU) ל PLN
0.006916
1 TAO Inu(TAONU) ל RON
лв0.008208
1 TAO Inu(TAONU) ל SEK
kr0.018088
1 TAO Inu(TAONU) ל BGN
лв0.003173
1 TAO Inu(TAONU) ל HUF
Ft0.646247
1 TAO Inu(TAONU) ל CZK
0.0399
1 TAO Inu(TAONU) ל KWD
د.ك0.0005795
1 TAO Inu(TAONU) ל ILS
0.006422
1 TAO Inu(TAONU) ל AOA
Kz1.731983
1 TAO Inu(TAONU) ל BHD
.د.ب0.0007163
1 TAO Inu(TAONU) ל BMD
$0.0019
1 TAO Inu(TAONU) ל DKK
kr0.012122
1 TAO Inu(TAONU) ל HNL
L0.049267
1 TAO Inu(TAONU) ל MUR
0.086716
1 TAO Inu(TAONU) ל NAD
$0.033212
1 TAO Inu(TAONU) ל NOK
kr0.019228
1 TAO Inu(TAONU) ל NZD
$0.00323
1 TAO Inu(TAONU) ל PAB
B/.0.0019
1 TAO Inu(TAONU) ל PGK
K0.007942
1 TAO Inu(TAONU) ל QAR
ر.ق0.006859
1 TAO Inu(TAONU) ל RSD
дин.0.190418

TAO Inu מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TAO Inu, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTAO Inu הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TAO Inu

כמה שווה TAO Inu (TAONU) היום?
החי TAONUהמחיר ב USD הוא 0.0019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAONU ל USD?
המחיר הנוכחי של TAONU ל USD הוא $ 0.0019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TAO Inu?
שווי השוק של TAONU הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAONU?
ההיצע במחזור של TAONU הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAONU?
‏‏TAONU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04150815530517894 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAONU?
TAONU ‏‏רשם מחירATL של 0.00001806850517064 USD.
מהו נפח המסחר של TAONU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAONU הוא $ 56.22K USD.
האם TAONU יעלה השנה?
TAONU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAONU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:34:34 (UTC+8)

TAO Inu (TAONU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TAONU-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TAONU
TAONU
USD
USD

1 TAONU = 0.0019 USD

מסחרTAONU

USDTTAONU
$0.001901
$0.001901$0.001901
-8.34%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד