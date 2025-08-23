עוד על TANPIN

Tanpin סֵמֶל

Tanpin מְחִיר(TANPIN)

1 TANPIN ל USDמחיר חי:

$0.0174
$0.0174$0.0174
+1.16%1D
USD
Tanpin (TANPIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:56:46 (UTC+8)

Tanpin (TANPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.017
$ 0.017$ 0.017
24 שעות נמוך
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
גבוה 24 שעות

$ 0.017
$ 0.017$ 0.017

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

$ 2.4424321161200213
$ 2.4424321161200213$ 2.4424321161200213

$ 0.07184492268184435
$ 0.07184492268184435$ 0.07184492268184435

-2.26%

+1.16%

-33.97%

-33.97%

Tanpin (TANPIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0173. במהלך 24 השעות האחרונות, TANPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.017 לבין שיא של $ 0.018, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TANPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.4424321161200213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07184492268184435.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TANPIN השתנה ב -2.26% במהלך השעה האחרונה, +1.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tanpin (TANPIN) מידע שוק

No.8230

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.77K
$ 17.77K$ 17.77K

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Tanpin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.77K. ההיצע במחזור של TANPIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.

Tanpin (TANPIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tanpinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0002+1.16%
30 ימים$ -0.0198-53.37%
60 ימים$ -0.013-42.91%
90 ימים$ -0.032-64.91%
Tanpin שינוי מחיר היום

היום,TANPIN רשם שינוי של $ +0.0002 (+1.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tanpin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0198 (-53.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tanpin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TANPIN ראה שינוי של $ -0.013 (-42.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tanpin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.032 (-64.91%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tanpin (TANPIN)?

בדוק את Tanpin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTanpin (TANPIN)

Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain.

Tanpin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tanpinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTANPIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tanpinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTanpin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tanpinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tanpin (TANPIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tanpin (TANPIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tanpin.

בדוק את Tanpin תחזית המחיר עכשיו‏!

Tanpin (TANPIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tanpin (TANPIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TANPIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tanpin (TANPIN)

מחפש איך לקנותTanpin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tanpinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Tanpin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tanpin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTanpin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tanpin

כמה שווה Tanpin (TANPIN) היום?
החי TANPINהמחיר ב USD הוא 0.0173 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TANPIN ל USD?
המחיר הנוכחי של TANPIN ל USD הוא $ 0.0173. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tanpin?
שווי השוק של TANPIN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TANPIN?
ההיצע במחזור של TANPIN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TANPIN?
‏‏TANPIN השיג מחיר שיא (ATH) של 2.4424321161200213 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TANPIN?
TANPIN ‏‏רשם מחירATL של 0.07184492268184435 USD.
מהו נפח המסחר של TANPIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TANPIN הוא $ 17.77K USD.
האם TANPIN יעלה השנה?
TANPIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TANPIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:56:46 (UTC+8)

