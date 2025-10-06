Taker Protocol מחיר היום

מחיר Taker Protocol (TAKER) בזמן אמת היום הוא $ 0.004745, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TAKER ל USD הוא $ 0.004745 לכל TAKER.

Taker Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TAKER. ב‑24 השעות האחרונות, TAKER סחר בין $ 0.004738 (נמוך) ל $ 0.004935 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TAKER נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -6.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 488.45K.

Taker Protocol (TAKER) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 488.45K$ 488.45K $ 488.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Taker Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 488.45K. ההיצע במחזור של TAKER הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.75M.