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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Overtake, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Overtake, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Overtake (TAKE) ניתוח טכני היום

Overtake (TAKE) ניתוח טכני היום

דף Overtake הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAKE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Overtake למטה.

Overtake (TAKE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05745--+31.76%+155.78%+145.72%
למידע נוסף על Overtake מחיר

Overtake אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Overtake במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 2
קנה 14
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 7נייטרלי 0קנה 7
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05768
0.05768
R2
0.05768
0.05767
R1
0.05767
0.05767
PP
0.05767
0.05767
S1
0.05766
0.05766
S2
0.05766
0.05766
S3
0.05765
0.05766

Overtake אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.16M
$6.36 M
$6.52 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.11 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.61 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.60 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Overtake זרימת הון

זרימת נטו פנימהTAKEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.06
2026-08-20$0.00 M0.05
2026-08-19-$0.01 M0.05
2026-08-18$0.00 M0.05
2026-08-17$0.01 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Overtake (TAKE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Overtake מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTAKE
$0.05742
$0.05742$0.05742
+6.82%
1.52M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TAKE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.05745 USD

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