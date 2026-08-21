Overtake (TAKE) ניתוח טכני היום דף Overtake הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAKE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Overtake למטה. הירשם

Overtake (TAKE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05745 -- +31.76% +155.78% +145.72%

Overtake אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Overtake במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 2 קנה 14 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 7 נייטרלי 0 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05768 0.05768 R2 0.05768 0.05767 R1 0.05767 0.05767 PP 0.05767 0.05767 S1 0.05766 0.05766 S2 0.05766 0.05766 S3 0.05765 0.05766

Overtake אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.16M $6.36 M $6.52 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.11 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.10 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.61 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.60 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Overtake זרימת הון זרימת נטו פנימה TAKEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.06 2026-08-20 $0.00 M 0.05 2026-08-19 -$0.01 M 0.05 2026-08-18 $0.00 M 0.05 2026-08-17 $0.01 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Overtake (TAKE) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Overtake מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT TAKE $0.05742 $0.05742 $0.05742 +6.82% 1.52M (USDT) סַחַר