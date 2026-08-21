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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TARS Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TARS Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TARS Protocol (TAI) ניתוח טכני היום

TARS Protocol (TAI) ניתוח טכני היום

דף TARS Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TARS Protocol למטה.

TARS Protocol (TAI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.008126--+27.62%-14.67%-48.44%
למידע נוסף על TARS Protocol מחיר

TARS Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהTAIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.01
2026-08-20-$0.02 M0.01
2026-08-19-$0.02 M0.01
2026-08-18-$0.01 M0.01
2026-08-17$0.00 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על TARS Protocol

סחור ב TARS Protocol (TAI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TARS Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTAI
$0.008126
$0.008126$0.008126
-1.14%
9.79M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TAI
TAI
USD
USD

1 TAI = 0.008125 USD

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