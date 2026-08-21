TARS Protocol (TAI) ניתוח טכני היום דף TARS Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TARS Protocol למטה. הירשם

TARS Protocol (TAI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.008126 -- +27.62% -14.67% -48.44%

TARS Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה TAIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.01 2026-08-20 -$0.02 M 0.01 2026-08-19 -$0.02 M 0.01 2026-08-18 -$0.01 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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