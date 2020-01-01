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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tagger, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tagger, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Tagger (TAG) ניתוח טכני היום

Tagger (TAG) ניתוח טכני היום

דף Tagger הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Tagger למטה.

Tagger (TAG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.000969---22.08%-12.99%-36.15%
למידע נוסף על Tagger מחיר

Tagger אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tagger במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.000972
0.000972
R2
0.000972
0.000971
R1
0.000971
0.000971
PP
0.000971
0.000971
S1
0.00097
0.00097
S2
0.00097
0.00097
S3
0.000969
0.00097

Tagger אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.50M
$4.07 M
$4.56 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.21 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.13 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.06 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Tagger זרימת הון

זרימת נטו פנימהTAGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Tagger

סחור ב Tagger (TAG) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Tagger מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTAG
$0.0009688
$0.0009688$0.0009688
+4.22%
97.15M (USDT)
/USD1TAG
$0.0009656
$0.0009656$0.0009656
+3.89%
57.42M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TAG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TAG
TAG
USD
USD

1 TAG = 0.000969 USD

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