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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TAC, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TAC, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TAC (TAC) ניתוח טכני היום

TAC (TAC) ניתוח טכני היום

דף TAC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TAC למטה.

TAC (TAC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002547---5.18%-24.76%-85.87%
למידע נוסף על TAC מחיר

TAC אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TAC במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 5
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 2קנה 1
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002557
0.002556
R2
0.002556
0.002556
R1
0.002556
0.002556
PP
0.002555
0.002555
S1
0.002555
0.002555
S2
0.002554
0.002555
S3
0.002554
0.002554

TAC אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.42M
$3.36 M
$3.78 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

TAC זרימת הון

זרימת נטו פנימהTACUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.00
2026-08-20$0.02 M0.00
2026-08-19$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17$0.01 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב TAC (TAC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TAC מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTAC
$0.002547
$0.002547$0.002547
+0.83%
35.97M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TAC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TAC
TAC
USD
USD

1 TAC = 0.002547 USD

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