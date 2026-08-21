TAC (TAC) ניתוח טכני היום דף TAC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TAC למטה. הירשם

TAC (TAC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002547 -- -5.18% -24.76% -85.87%

TAC אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TAC במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 5 קנה 6 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 2 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 3 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002557 0.002556 R2 0.002556 0.002556 R1 0.002556 0.002556 PP 0.002555 0.002555 S1 0.002555 0.002555 S2 0.002554 0.002555 S3 0.002554 0.002554

TAC אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.42M $3.36 M $3.78 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.25 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.25 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. TAC זרימת הון זרימת נטו פנימה TACUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.00 2026-08-20 $0.02 M 0.00 2026-08-19 $0.01 M 0.00 2026-08-18 -$0.01 M 0.00 2026-08-17 $0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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