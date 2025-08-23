עוד על TAA

The Animal Age סֵמֶל

The Animal Age מְחִיר(TAA)

1 TAA ל USDמחיר חי:

$0.00000000000000009
$0.00000000000000009$0.00000000000000009
-70.00%1D
USD
The Animal Age (TAA) טבלת מחירים חיה
The Animal Age (TAA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000000000000009
$ 0.00000000000000009$ 0.00000000000000009
24 שעות נמוך
$ 0.0000000000000003
$ 0.0000000000000003$ 0.0000000000000003
גבוה 24 שעות

$ 0.00000000000000009
$ 0.00000000000000009$ 0.00000000000000009

$ 0.0000000000000003
$ 0.0000000000000003$ 0.0000000000000003

--
----

--
----

-50.00%

-70.00%

-100.00%

-100.00%

The Animal Age (TAA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000000000000009. במהלך 24 השעות האחרונות, TAA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000000000000009 לבין שיא של $ 0.0000000000000003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAA השתנה ב -50.00% במהלך השעה האחרונה, -70.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-100.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Animal Age (TAA) מידע שוק

--
----

$ 230.09K
$ 230.09K$ 230.09K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ARB

שווי השוק הנוכחי של The Animal Age הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 230.09K. ההיצע במחזור של TAA הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

The Animal Age (TAA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The Animal Ageהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000000000021-70.00%
30 ימים$ -0.00000134999999991-100.00%
60 ימים$ -0.01999999999999991-100.00%
90 ימים$ -0.01999999999999991-100.00%
The Animal Age שינוי מחיר היום

היום,TAA רשם שינוי של $ -0.00000000000000021 (-70.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Animal Age שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000134999999991 (-100.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Animal Age שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAA ראה שינוי של $ -0.01999999999999991 (-100.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Animal Age שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01999999999999991 (-100.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Animal Age (TAA)?

בדוק את The Animal Age עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe Animal Age (TAA)

The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.

The Animal Age זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Animal Ageההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTAA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Animal Ageאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Animal Age לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The Animal Ageתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Animal Age (TAA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Animal Age (TAA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Animal Age.

בדוק את The Animal Age תחזית המחיר עכשיו‏!

The Animal Age (TAA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Animal Age (TAA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The Animal Age (TAA)

מחפש איך לקנותThe Animal Age? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Animal Ageב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

The Animal Age מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The Animal Age, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרThe Animal Age הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The Animal Age

כמה שווה The Animal Age (TAA) היום?
החי TAAהמחיר ב USD הוא 0.00000000000000009 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAA ל USD?
המחיר הנוכחי של TAA ל USD הוא $ 0.00000000000000009. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Animal Age?
שווי השוק של TAA הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAA?
ההיצע במחזור של TAA הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAA?
‏‏TAA השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAA?
TAA ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של TAA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAA הוא $ 230.09K USD.
האם TAA יעלה השנה?
TAA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

