Maple Finance (SYRUP) ניתוח טכני היום דף Maple Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SYRUP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Maple Finance למטה. הירשם

Maple Finance (SYRUP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.18006 -- +16.88% -0.13% -10.59%

Maple Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Maple Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 4 קנה 10 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 1 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1802 0.1801 R2 0.1801 0.18 R1 0.18 0.18 PP 0.1799 0.1799 S1 0.1798 0.1798 S2 0.1797 0.1798 S3 0.1796 0.1797

Maple Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.01M $1.48 M $1.46 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.06M קניות פעילות ל-3 ימים $0.35 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.29 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.14M קניות פעילות ל-7 ימים $1.09 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.22 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Maple Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה SYRUPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.11 M 0.18 2026-08-20 $0.30 M 0.18 2026-08-19 $0.28 M 0.17 2026-08-18 -$0.17 M 0.16 2026-08-17 -$0.24 M 0.17 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Maple Finance (SYRUP) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Maple Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT SYRUP $0.18006 $0.18006 $0.18006 +0.99% 476.22K (USDT) סַחַר / USDC SYRUP $0.18 $0.18 $0.18 +0.89% 353.65K (USDT) סַחַר