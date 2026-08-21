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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Maple Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Maple Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Maple Finance (SYRUP) ניתוח טכני היום

Maple Finance (SYRUP) ניתוח טכני היום

דף Maple Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SYRUP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Maple Finance למטה.

Maple Finance (SYRUP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.18006--+16.88%-0.13%-10.59%
למידע נוסף על Maple Finance מחיר

Maple Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Maple Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 4
קנה 10
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 1קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1802
0.1801
R2
0.1801
0.18
R1
0.18
0.18
PP
0.1799
0.1799
S1
0.1798
0.1798
S2
0.1797
0.1798
S3
0.1796
0.1797

Maple Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.01M
$1.48 M
$1.46 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.06M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.35 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.29 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.14M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.09 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.22 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Maple Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהSYRUPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.11 M0.18
2026-08-20$0.30 M0.18
2026-08-19$0.28 M0.17
2026-08-18-$0.17 M0.16
2026-08-17-$0.24 M0.17

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Maple Finance

סחור ב Maple Finance (SYRUP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Maple Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSYRUP
$0.18006
$0.18006$0.18006
+0.99%
476.22K (USDT)
/USDCSYRUP
$0.18
$0.18$0.18
+0.89%
353.65K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SYRUP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0.18006 USD

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