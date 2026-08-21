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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Space and Time, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Space and Time, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Space and Time (SXT) ניתוח טכני היום

Space and Time (SXT) ניתוח טכני היום

דף Space and Time הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SXT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Space and Time למטה.

Space and Time (SXT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.007749--+8.69%+11.36%-33.83%
למידע נוסף על Space and Time מחיר

Space and Time אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Space and Time במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 13
נייטרלי 6
קנה 7
ממוצעים נעים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 4
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 3קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.007744
0.007743
R2
0.007743
0.007743
R1
0.007743
0.007743
PP
0.007742
0.007742
S1
0.007742
0.007742
S2
0.007741
0.007742
S3
0.007741
0.007741

Space and Time אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.41M
$0.99 M
$1.40 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.31 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.29 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Space and Time זרימת הון

זרימת נטו פנימהSXTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.01
2026-08-20$0.13 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18$0.05 M0.01
2026-08-17$0.04 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Space and Time

סחור ב Space and Time (SXT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Space and Time מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSXT
$0.007753
$0.007753$0.007753
+0.50%
9.81M (USDT)
/USDCSXT
$0.007758
$0.007758$0.007758
+0.53%
7.00M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SXT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0.007749 USD

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