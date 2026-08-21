Space and Time (SXT) ניתוח טכני היום דף Space and Time הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SXT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Space and Time למטה. הירשם

Space and Time (SXT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.007749 -- +8.69% +11.36% -33.83%

Space and Time אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Space and Time במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 13 נייטרלי 6 קנה 7 ממוצעים נעים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 3 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.007744 0.007743 R2 0.007743 0.007743 R1 0.007743 0.007743 PP 0.007742 0.007742 S1 0.007742 0.007742 S2 0.007741 0.007742 S3 0.007741 0.007741

Space and Time אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.41M $0.99 M $1.40 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.14 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.14 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.31 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.29 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Space and Time זרימת הון זרימת נטו פנימה SXTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.01 2026-08-20 $0.13 M 0.01 2026-08-19 $0.00 M 0.01 2026-08-18 $0.05 M 0.01 2026-08-17 $0.04 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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