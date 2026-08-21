Swell Network (SWELL) ניתוח טכני היום דף Swell Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SWELL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Swell Network למטה. הירשם

Swell Network (SWELL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0005985 -- -2.66% -22.03% -54.49%

Swell Network זרימת הון זרימת נטו פנימה SWELLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.00 2026-08-20 -$0.04 M 0.00 2026-08-19 $0.05 M 0.00 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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