SEA WARS מחיר היום

מחיר SEA WARS (SWAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.000000001, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWAR ל USD הוא $ 0.000000001 לכל SWAR.

SEA WARS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SWAR. ב‑24 השעות האחרונות, SWAR סחר בין $ 0.000000001 (נמוך) ל $ 0.0000000012 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SWAR נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -28.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.12.

SEA WARS (SWAR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.01K$ 2.01K $ 2.01K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של SEA WARS הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.12. ההיצע במחזור של SWAR הוא --, עם היצע כולל של 2005000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.01K.