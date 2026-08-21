Slash Vision Labs (SVL) ניתוח טכני היום דף Slash Vision Labs הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SVL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Slash Vision Labs למטה. הירשם

Slash Vision Labs (SVL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.003219 -- -3.02% -64.23% -54.33%

Slash Vision Labs זרימת הון זרימת נטו פנימה SVLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.01 M 0.00 2026-08-19 $0.01 M 0.00 2026-08-18 -$0.02 M 0.00 2026-08-17 $0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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