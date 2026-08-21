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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Supra, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Supra, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Supra (SUPRA) ניתוח טכני היום

Supra (SUPRA) ניתוח טכני היום

דף Supra הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SUPRA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Supra למטה.

Supra (SUPRA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0001979--+16.82%-18.73%-45.09%
למידע נוסף על Supra מחיר

Supra אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Supra במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 3
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 3קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.000199
0.0001989
R2
0.0001989
0.0001987
R1
0.0001986
0.0001986
PP
0.0001985
0.0001985
S1
0.0001982
0.0001983
S2
0.0001981
0.0001982
S3
0.0001978
0.0001981

Supra אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.17M
$0.32 M
$0.48 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.58 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.58 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Supra זרימת הון

זרימת נטו פנימהSUPRAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20-$0.01 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.02 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Supra

סחור ב Supra (SUPRA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Supra מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSUPRA
$0.0001978
$0.0001978$0.0001978
-1.34%
574.99M (USDT)
/USDCSUPRA
$0.0001981
$0.0001981$0.0001981
-1.14%
272.80M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SUPRA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SUPRA
SUPRA
USD
USD

1 SUPRA = 0.0001979 USD

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