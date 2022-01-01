Superseed (SUPR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Superseed (SUPR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Superseed (SUPR) מידע Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans. אתר רשמי: https://www.superseed.xyz/ מסמך לבן: https://docs.superseed.xyz/ סייר בלוקים: https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B קנה SUPRעכשיו!

Superseed (SUPR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Superseed (SUPR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.82M $ 22.82M $ 22.82M שיא כל הזמנים: $ 0.003028 $ 0.003028 $ 0.003028 שפל כל הזמנים: $ 0.002055470113558929 $ 0.002055470113558929 $ 0.002055470113558929 מחיר נוכחי: $ 0.002282 $ 0.002282 $ 0.002282 למידע נוסף על Superseed (SUPR) מחיר

Superseed (SUPR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Superseed (SUPR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUPR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUPRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUPRטוקניומיקה, חקרו אתSUPRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SUPR מעוניין להוסיף את Superseed (SUPR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SUPR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SUPR ב-MEXC עכשיו!

Superseed (SUPR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUPRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUPR עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUPR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUPR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUPR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUPRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

