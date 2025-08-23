עוד על SUIRWAPIN

RWA DePIN Protocol סֵמֶל

RWA DePIN Protocol מְחִיר(SUIRWAPIN)

1 SUIRWAPIN ל USDמחיר חי:

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:04:37 (UTC+8)

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.72%

-8.00%

-33.34%

-33.34%

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000138. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIRWAPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000137 לבין שיא של $ 0.000155, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIRWAPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIRWAPIN השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -8.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של RWA DePIN Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 310.80. ההיצע במחזור של SUIRWAPIN הוא --, עם היצע כולל של 1080100000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.05K.

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RWA DePIN Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000012-8.00%
30 ימים$ -0.00019-57.93%
60 ימים$ -0.000315-69.54%
90 ימים$ -0.001083-88.70%
RWA DePIN Protocol שינוי מחיר היום

היום,SUIRWAPIN רשם שינוי של $ -0.000012 (-8.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RWA DePIN Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00019 (-57.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RWA DePIN Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUIRWAPIN ראה שינוי של $ -0.000315 (-69.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RWA DePIN Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001083 (-88.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)?

בדוק את RWA DePIN Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

A next-gen platform for tokenized real-world asset investments starting from just $100. Built on Ethereum and SUI, it connects RWA opportunities with decentralized infrastructure, removing intermediaries and boosting efficiency.

RWA DePIN Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RWA DePIN Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSUIRWAPIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RWA DePIN Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRWA DePIN Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RWA DePIN Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RWA DePIN Protocol.

בדוק את RWA DePIN Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUIRWAPIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

מחפש איך לקנותRWA DePIN Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RWA DePIN Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SUIRWAPIN למטבעות מקומיים

1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל VND
3.63147
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל AUD
A$0.00021114
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל GBP
0.00010212
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל EUR
0.0001173
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל USD
$0.000138
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל MYR
RM0.0005796
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל TRY
0.00565662
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל JPY
¥0.020286
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל ARS
ARS$0.18350964
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל RUB
0.01115454
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל INR
0.01208052
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל IDR
Rp2.22580614
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל KRW
0.19166544
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל PHP
0.00781632
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל EGP
￡E.0.00669438
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל BRL
R$0.00074796
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל CAD
C$0.00019044
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל BDT
0.01678908
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל NGN
0.2110089
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל COP
$0.552
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל ZAR
R.0.0024219
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל UAH
0.0057201
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל VES
Bs0.01932
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל CLP
$0.13248
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל PKR
Rs0.03912576
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל KZT
0.07383552
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל THB
฿0.00447396
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל TWD
NT$0.00420624
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל AED
د.إ0.00050646
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל CHF
Fr0.0001104
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל HKD
HK$0.00107778
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל AMD
֏0.05283192
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל MAD
.د.م0.001242
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל MXN
$0.00256404
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל SAR
ريال0.0005175
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל PLN
0.00050094
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל RON
лв0.00059478
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל SEK
kr0.00131238
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל BGN
лв0.00023046
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל HUF
Ft0.04682616
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל CZK
0.0028911
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל KWD
د.ك0.00004209
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל ILS
0.00046506
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל AOA
Kz0.12579666
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל BHD
.د.ب0.000052026
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל BMD
$0.000138
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל DKK
kr0.00087906
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל HNL
L0.00361284
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל MUR
0.00629832
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל NAD
$0.00241914
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל NOK
kr0.00138966
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל NZD
$0.0002346
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל PAB
B/.0.000138
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל PGK
K0.00058236
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל QAR
ر.ق0.00050094
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) ל RSD
дин.0.01380552

RWA DePIN Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RWA DePIN Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRWA DePIN Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RWA DePIN Protocol

כמה שווה RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) היום?
החי SUIRWAPINהמחיר ב USD הוא 0.000138 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUIRWAPIN ל USD?
המחיר הנוכחי של SUIRWAPIN ל USD הוא $ 0.000138. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RWA DePIN Protocol?
שווי השוק של SUIRWAPIN הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUIRWAPIN?
ההיצע במחזור של SUIRWAPIN הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUIRWAPIN?
‏‏SUIRWAPIN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUIRWAPIN?
SUIRWAPIN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SUIRWAPIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUIRWAPIN הוא $ 310.80 USD.
האם SUIRWAPIN יעלה השנה?
SUIRWAPIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUIRWAPIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:04:37 (UTC+8)

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

