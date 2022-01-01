Sui DePIN (SUIDEPIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sui DePIN (SUIDEPIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sui DePIN (SUIDEPIN) מידע Enabling billions of devices, AI models, and data owners to securely transact and monetize their data. אתר רשמי: https://suidepin.ai מסמך לבן: https://docsend.com/view/4cw3hp9npw5yk4eg סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CmRWGQAdDgDb7dPyDqUZNagLg2s4hn9tUeEiyFfiQgjZ קנה SUIDEPINעכשיו!

Sui DePIN (SUIDEPIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sui DePIN (SUIDEPIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 88.70K $ 88.70K $ 88.70K שיא כל הזמנים: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 שפל כל הזמנים: $ 0.000107007563086325 $ 0.000107007563086325 $ 0.000107007563086325 מחיר נוכחי: $ 0.0000887 $ 0.0000887 $ 0.0000887 למידע נוסף על Sui DePIN (SUIDEPIN) מחיר

Sui DePIN (SUIDEPIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sui DePIN (SUIDEPIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUIDEPIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUIDEPINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUIDEPINטוקניומיקה, חקרו אתSUIDEPINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SUIDEPIN מעוניין להוסיף את Sui DePIN (SUIDEPIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SUIDEPIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SUIDEPIN ב-MEXC עכשיו!

Sui DePIN (SUIDEPIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUIDEPINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUIDEPIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUIDEPIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUIDEPIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUIDEPIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUIDEPINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

