Sui DePIN סֵמֶל

Sui DePIN מְחִיר(SUIDEPIN)

1 SUIDEPIN ל USDמחיר חי:

Sui DePIN (SUIDEPIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:32:25 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-3.65%

-8.45%

-15.68%

-15.68%

Sui DePIN (SUIDEPIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000952. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIDEPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000911 לבין שיא של $ 0.0001582, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIDEPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.013050197684266296, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000107007563086325.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIDEPIN השתנה ב -3.65% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) מידע שוק

No.5831

SOL

שווי השוק הנוכחי של Sui DePIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.81K. ההיצע במחזור של SUIDEPIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.20K.

Sui DePIN (SUIDEPIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sui DePINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000008789-8.45%
30 ימים$ -0.0000908-48.82%
60 ימים$ -0.0000237-19.94%
90 ימים$ -0.0001509-61.32%
Sui DePIN שינוי מחיר היום

היום,SUIDEPIN רשם שינוי של $ -0.000008789 (-8.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sui DePIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000908 (-48.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sui DePIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUIDEPIN ראה שינוי של $ -0.0000237 (-19.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sui DePIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001509 (-61.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sui DePIN (SUIDEPIN)?

בדוק את Sui DePIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSui DePIN (SUIDEPIN)

Enabling billions of devices, AI models, and data owners to securely transact and monetize their data.

Sui DePIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sui DePINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSUIDEPIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sui DePINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSui DePIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sui DePINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sui DePIN (SUIDEPIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sui DePIN (SUIDEPIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sui DePIN.

בדוק את Sui DePIN תחזית המחיר עכשיו‏!

Sui DePIN (SUIDEPIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sui DePIN (SUIDEPIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUIDEPIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sui DePIN (SUIDEPIN)

מחפש איך לקנותSui DePIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sui DePINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Sui DePIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sui DePIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSui DePIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sui DePIN

כמה שווה Sui DePIN (SUIDEPIN) היום?
החי SUIDEPINהמחיר ב USD הוא 0.0000952 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUIDEPIN ל USD?
המחיר הנוכחי של SUIDEPIN ל USD הוא $ 0.0000952. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sui DePIN?
שווי השוק של SUIDEPIN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUIDEPIN?
ההיצע במחזור של SUIDEPIN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUIDEPIN?
‏‏SUIDEPIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.013050197684266296 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUIDEPIN?
SUIDEPIN ‏‏רשם מחירATL של 0.000107007563086325 USD.
מהו נפח המסחר של SUIDEPIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUIDEPIN הוא $ 7.81K USD.
האם SUIDEPIN יעלה השנה?
SUIDEPIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUIDEPIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:32:25 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

