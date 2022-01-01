aiSUI (SUIAGENT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי aiSUI (SUIAGENT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

aiSUI (SUIAGENT) מידע aiSUI is a groundbreaking AI dApp suite developed on the Sui blockchain, designed to enable anyone to build, launch, and monetize intelligent agents. By combining advanced AI tooling with blockchain infrastructure, aiSUI lowers the barrier for developers and businesses to enter the AI economy. Users can create custom AI agents using a powerful no-code or low-code platform, tokenize them instantly, and deploy them to perform useful on-chain or off-chain tasks. Powered by the $SUIAGENT token, aiSUI empowers businesses, developers, and communities with seamless AI monetization and integration. אתר רשמי: https://www.aisui.org מסמך לבן: https://aisui.gitbook.io/aisui-whitepaper סייר בלוקים: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xd31630377c445d5e3e4812310452e8a09eef4c1f5616fb12d2912b9173c622ef::suiagent::SUIAGENT קנה SUIAGENTעכשיו!

aiSUI (SUIAGENT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור aiSUI (SUIAGENT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 40.78K $ 40.78K $ 40.78K שיא כל הזמנים: $ 0.005919 $ 0.005919 $ 0.005919 שפל כל הזמנים: $ 0.000014376588532599 $ 0.000014376588532599 $ 0.000014376588532599 מחיר נוכחי: $ 0.00003137 $ 0.00003137 $ 0.00003137 למידע נוסף על aiSUI (SUIAGENT) מחיר

aiSUI (SUIAGENT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של aiSUI (SUIAGENT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUIAGENT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUIAGENTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUIAGENTטוקניומיקה, חקרו אתSUIAGENTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SUIAGENT מעוניין להוסיף את aiSUI (SUIAGENT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SUIAGENT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SUIAGENT ב-MEXC עכשיו!

aiSUI (SUIAGENT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUIAGENTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUIAGENT עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUIAGENT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUIAGENT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUIAGENT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUIAGENTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

