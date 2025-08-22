עוד על SUEDE

SUEDE AI מְחִיר(SUEDE)

1 SUEDE ל USDמחיר חי:

$0.0064
$0.0064$0.0064
+1.58%1D
USD
SUEDE AI (SUEDE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:32:11 (UTC+8)

SUEDE AI (SUEDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063
24 שעות נמוך
$ 0.006401
$ 0.006401$ 0.006401
גבוה 24 שעות

$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063

$ 0.006401
$ 0.006401$ 0.006401

--
----

--
----

0.00%

+1.58%

+25.49%

+25.49%

SUEDE AI (SUEDE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0064. במהלך 24 השעות האחרונות, SUEDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0063 לבין שיא של $ 0.006401, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUEDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUEDE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUEDE AI (SUEDE) מידע שוק

--
----

$ 11.00
$ 11.00$ 11.00

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

--
----

465,163,201
465,163,201 465,163,201

SOL

שווי השוק הנוכחי של SUEDE AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.00. ההיצע במחזור של SUEDE הוא --, עם היצע כולל של 465163201. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.98M.

SUEDE AI (SUEDE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SUEDE AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00009955+1.58%
30 ימים$ +0.001857+40.87%
60 ימים$ +0.001744+37.45%
90 ימים$ +0.000464+7.81%
SUEDE AI שינוי מחיר היום

היום,SUEDE רשם שינוי של $ +0.00009955 (+1.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SUEDE AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001857 (+40.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SUEDE AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUEDE ראה שינוי של $ +0.001744 (+37.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SUEDE AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000464 (+7.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SUEDE AI (SUEDE)?

בדוק את SUEDE AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSUEDE AI (SUEDE)

AI music meets real artists. Create, stream & own with $SUEDE — powering Suede Radio, Suede Social & the first AI + artist launchpad in Web3 music.

SUEDE AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SUEDE AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSUEDE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SUEDE AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUEDE AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SUEDE AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUEDE AI (SUEDE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUEDE AI (SUEDE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUEDE AI.

בדוק את SUEDE AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SUEDE AI (SUEDE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUEDE AI (SUEDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUEDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SUEDE AI (SUEDE)

מחפש איך לקנותSUEDE AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SUEDE AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SUEDE AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SUEDE AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSUEDE AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SUEDE AI

כמה שווה SUEDE AI (SUEDE) היום?
החי SUEDEהמחיר ב USD הוא 0.0064 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUEDE ל USD?
המחיר הנוכחי של SUEDE ל USD הוא $ 0.0064. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUEDE AI?
שווי השוק של SUEDE הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUEDE?
ההיצע במחזור של SUEDE הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUEDE?
‏‏SUEDE השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUEDE?
SUEDE ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SUEDE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUEDE הוא $ 11.00 USD.
האם SUEDE יעלה השנה?
SUEDE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUEDE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:32:11 (UTC+8)

