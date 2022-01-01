Stride (STRD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Stride (STRD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Stride (STRD) מידע Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems. אתר רשמי: https://www.stride.zone/ מסמך לבן: https://docs.stride.zone/docs סייר בלוקים: https://www.mintscan.io/stride קנה STRDעכשיו!

Stride (STRD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Stride (STRD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M ההיצע הכולל: $ 87.83M $ 87.83M $ 87.83M אספקה במחזור: $ 87.83M $ 87.83M $ 87.83M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.81M $ 9.81M $ 9.81M שיא כל הזמנים: $ 2.431 $ 2.431 $ 2.431 שפל כל הזמנים: $ 0.009846763005748575 $ 0.009846763005748575 $ 0.009846763005748575 מחיר נוכחי: $ 0.0981 $ 0.0981 $ 0.0981 למידע נוסף על Stride (STRD) מחיר

Stride (STRD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Stride (STRD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STRD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STRDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STRDטוקניומיקה, חקרו אתSTRDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

