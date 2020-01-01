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StonkBroker (STONKBROKER) ניתוח טכני היום

StonkBroker (STONKBROKER) ניתוח טכני היום

דף StonkBroker הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של STONKBROKER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של StonkBroker למטה.

StonkBroker (STONKBROKER) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.015498---44.41%+416.42%+2,999.60%
למידע נוסף על StonkBroker מחיר

StonkBroker אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של StonkBroker במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 2
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.015614
0.015612
R2
0.015612
0.01561
R1
0.015609
0.015609
PP
0.015607
0.015607
S1
0.015604
0.015605
S2
0.015602
0.015604
S3
0.015599
0.015602

StonkBroker אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.03 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

StonkBroker זרימת הון

זרימת נטו פנימהSTONKBROKERUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב StonkBroker (STONKBROKER) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב StonkBroker מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1STONKBROKER
$0.015527
$0.015527$0.015527
+11.25%
3.40M (USDT)
/USDTSTONKBROKER
$0.015498
$0.015498$0.015498
+9.90%
7.93M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

STONKBROKER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

STONKBROKER
STONKBROKER
USD
USD

1 STONKBROKER = 0.015498 USD

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