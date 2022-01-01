Stoopid Cats (STOCAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Stoopid Cats (STOCAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Stoopid Cats (STOCAT) מידע Stoopid Cats is a next-generation character IP project bridging Web2 and Web3 through games, NFTs, and a bold social message. Built around the global motto “Don’t be stupid. Be Stoopid.”, we encourage people to slow down, laugh more, and enjoy the small moments in life - turning that mindset into a full-scale digital and real-world movement. אתר רשמי: https://stoopidcats.com/ מסמך לבן: https://stoopidcats.gitbook.io/stoopid-cats-whitepaper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9Da97ub4u2jEoDH6htMqkPdifah4odmQreJcfZza2mHJ קנה STOCATעכשיו!

Stoopid Cats (STOCAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Stoopid Cats (STOCAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M שיא כל הזמנים: $ 0.0024 $ 0.0024 $ 0.0024 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000631 $ 0.000631 $ 0.000631 למידע נוסף על Stoopid Cats (STOCAT) מחיר

Stoopid Cats (STOCAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Stoopid Cats (STOCAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STOCAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STOCATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STOCATטוקניומיקה, חקרו אתSTOCATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STOCAT מעוניין להוסיף את Stoopid Cats (STOCAT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STOCAT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STOCAT ב-MEXC עכשיו!

Stoopid Cats (STOCAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STOCATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STOCAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

STOCAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STOCAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STOCAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STOCATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

