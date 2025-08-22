עוד על STOCAT

Stoopid Cats סֵמֶל

Stoopid Cats מְחִיר(STOCAT)

1 STOCAT ל USDמחיר חי:

$0.000666
$0.000666$0.000666
0.00%1D
USD
Stoopid Cats (STOCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:43:26 (UTC+8)

Stoopid Cats (STOCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000664
$ 0.000664$ 0.000664
24 שעות נמוך
$ 0.000668
$ 0.000668$ 0.000668
גבוה 24 שעות

$ 0.000664
$ 0.000664$ 0.000664

$ 0.000668
$ 0.000668$ 0.000668

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-4.86%

-4.86%

Stoopid Cats (STOCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000666. במהלך 24 השעות האחרונות, STOCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000664 לבין שיא של $ 0.000668, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOCAT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stoopid Cats (STOCAT) מידע שוק

--
----

$ 16.55K
$ 16.55K$ 16.55K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של Stoopid Cats הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.55K. ההיצע במחזור של STOCAT הוא --, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.

Stoopid Cats (STOCAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Stoopid Catsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.000023+3.57%
60 ימים$ -0.00006-8.27%
90 ימים$ -0.000334-33.40%
Stoopid Cats שינוי מחיר היום

היום,STOCAT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Stoopid Cats שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000023 (+3.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Stoopid Cats שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STOCAT ראה שינוי של $ -0.00006 (-8.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Stoopid Cats שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000334 (-33.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stoopid Cats (STOCAT)?

בדוק את Stoopid Cats עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats is a next-generation character IP project bridging Web2 and Web3 through games, NFTs, and a bold social message. Built around the global motto “Don’t be stupid. Be Stoopid.”, we encourage people to slow down, laugh more, and enjoy the small moments in life - turning that mindset into a full-scale digital and real-world movement.

Stoopid Cats זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stoopid Catsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTOCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stoopid Catsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStoopid Cats לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Stoopid Catsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stoopid Cats (STOCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stoopid Cats (STOCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stoopid Cats.

בדוק את Stoopid Cats תחזית המחיר עכשיו‏!

Stoopid Cats (STOCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stoopid Cats (STOCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STOCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Stoopid Cats (STOCAT)

מחפש איך לקנותStoopid Cats? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stoopid Catsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Stoopid Cats מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Stoopid Cats, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStoopid Cats הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Stoopid Cats

כמה שווה Stoopid Cats (STOCAT) היום?
החי STOCATהמחיר ב USD הוא 0.000666 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STOCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של STOCAT ל USD הוא $ 0.000666. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stoopid Cats?
שווי השוק של STOCAT הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STOCAT?
ההיצע במחזור של STOCAT הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STOCAT?
‏‏STOCAT השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STOCAT?
STOCAT ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של STOCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STOCAT הוא $ 16.55K USD.
האם STOCAT יעלה השנה?
STOCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STOCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:43:26 (UTC+8)

