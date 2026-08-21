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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Stakestone, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Stakestone, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Stakestone (STO) ניתוח טכני היום

Stakestone (STO) ניתוח טכני היום

דף Stakestone הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של STO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Stakestone למטה.

Stakestone (STO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04129--+8.45%-0.20%-40.21%
למידע נוסף על Stakestone מחיר

Stakestone אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Stakestone במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 5
קנה 16
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 10
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 4קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04131
0.0413
R2
0.0413
0.0413
R1
0.0413
0.0413
PP
0.04129
0.04129
S1
0.04129
0.04129
S2
0.04128
0.04129
S3
0.04128
0.04128

Stakestone אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.74M
$4.24 M
$4.98 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.18 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.20 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Stakestone זרימת הון

זרימת נטו פנימהSTOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.04
2026-08-20$0.04 M0.04
2026-08-19-$0.04 M0.04
2026-08-18$0.03 M0.04
2026-08-17-$0.06 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Stakestone

סחור ב Stakestone (STO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Stakestone מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSTO
$0.04128
$0.04128$0.04128
+0.75%
1.58M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

STO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

STO
STO
USD
USD

1 STO = 0.04129 USD

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