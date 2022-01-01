stabble (STB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי stabble (STB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

stabble (STB) מידע stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging. אתר רשמי: https://stabble.org מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing סייר בלוקים: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 קנה STBעכשיו!

stabble (STB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור stabble (STB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 426.86K $ 426.86K $ 426.86K ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M שיא כל הזמנים: $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 שפל כל הזמנים: $ 0.00653861590654462 $ 0.00653861590654462 $ 0.00653861590654462 מחיר נוכחי: $ 0.005777 $ 0.005777 $ 0.005777 למידע נוסף על stabble (STB) מחיר

stabble (STB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של stabble (STB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STBטוקניומיקה, חקרו אתSTBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STB מעוניין להוסיף את stabble (STB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STB ב-MEXC עכשיו!

stabble (STB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STB עכשיו את היסטוריית המחירים!

STB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

