Stabull Finance סֵמֶל

Stabull Finance מְחִיר(STABUL)

1 STABUL ל USDמחיר חי:

$0.6281
$0.6281$0.6281
+0.20%1D
USD
Stabull Finance (STABUL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:31:28 (UTC+8)

Stabull Finance (STABUL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.616
$ 0.616$ 0.616
24 שעות נמוך
$ 0.632
$ 0.632$ 0.632
גבוה 24 שעות

$ 0.616
$ 0.616$ 0.616

$ 0.632
$ 0.632$ 0.632

$ 1.2220222025386718
$ 1.2220222025386718$ 1.2220222025386718

$ 0.06642386888114032
$ 0.06642386888114032$ 0.06642386888114032

-0.59%

+0.20%

-9.25%

-9.25%

Stabull Finance (STABUL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6271. במהלך 24 השעות האחרונות, STABUL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.616 לבין שיא של $ 0.632, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STABULהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2220222025386718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06642386888114032.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STABUL השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, +0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stabull Finance (STABUL) מידע שוק

No.5970

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.66K
$ 53.66K$ 53.66K

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Stabull Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.66K. ההיצע במחזור של STABUL הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.27M.

Stabull Finance (STABUL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Stabull Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.001254+0.20%
30 ימים$ -0.1639-20.73%
60 ימים$ +0.1851+41.87%
90 ימים$ +0.1271+25.42%
Stabull Finance שינוי מחיר היום

היום,STABUL רשם שינוי של $ +0.001254 (+0.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Stabull Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1639 (-20.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Stabull Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STABUL ראה שינוי של $ +0.1851 (+41.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Stabull Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1271 (+25.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stabull Finance (STABUL)?

בדוק את Stabull Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stabull Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTABUL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stabull Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStabull Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Stabull Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stabull Finance (STABUL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stabull Finance (STABUL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stabull Finance.

בדוק את Stabull Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Stabull Finance (STABUL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stabull Finance (STABUL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STABUL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Stabull Finance (STABUL)

מחפש איך לקנותStabull Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stabull Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STABUL למטבעות מקומיים

Stabull Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Stabull Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStabull Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Stabull Finance

כמה שווה Stabull Finance (STABUL) היום?
החי STABULהמחיר ב USD הוא 0.6271 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STABUL ל USD?
המחיר הנוכחי של STABUL ל USD הוא $ 0.6271. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stabull Finance?
שווי השוק של STABUL הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STABUL?
ההיצע במחזור של STABUL הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STABUL?
‏‏STABUL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2220222025386718 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STABUL?
STABUL ‏‏רשם מחירATL של 0.06642386888114032 USD.
מהו נפח המסחר של STABUL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STABUL הוא $ 53.66K USD.
האם STABUL יעלה השנה?
STABUL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STABUL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:31:28 (UTC+8)

