Stabull Finance (STABUL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6271. במהלך 24 השעות האחרונות, STABUL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.616 לבין שיא של $ 0.632, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STABULהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2220222025386718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06642386888114032.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STABUL השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, +0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Stabull Finance (STABUL) מידע שוק
No.5970
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.66K
$ 53.66K$ 53.66K
$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M
0.00
0.00 0.00
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Stabull Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.66K. ההיצע במחזור של STABUL הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.27M.
Stabull Finance (STABUL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Stabull Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.001254
+0.20%
30 ימים
$ -0.1639
-20.73%
60 ימים
$ +0.1851
+41.87%
90 ימים
$ +0.1271
+25.42%
Stabull Finance שינוי מחיר היום
היום,STABUL רשם שינוי של $ +0.001254 (+0.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Stabull Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1639 (-20.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Stabull Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,STABUL ראה שינוי של $ +0.1851 (+41.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Stabull Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1271 (+25.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.
