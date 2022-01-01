DeFi STOA (STA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DeFi STOA (STA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DeFi STOA (STA) מידע DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models. אתר רשמי: https://stoacorps.com/ מסמך לבן: http://stoacorp.com/white/white_en.pdf סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x06874f973dc3c96dc22a10ef0d0609f877f335ea קנה STAעכשיו!

DeFi STOA (STA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DeFi STOA (STA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.48M $ 9.48M $ 9.48M שיא כל הזמנים: $ 0.92 $ 0.92 $ 0.92 שפל כל הזמנים: $ 0.000997990656179079 $ 0.000997990656179079 $ 0.000997990656179079 מחיר נוכחי: $ 0.002964 $ 0.002964 $ 0.002964 למידע נוסף על DeFi STOA (STA) מחיר

DeFi STOA (STA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DeFi STOA (STA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STAטוקניומיקה, חקרו אתSTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

