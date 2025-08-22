עוד על STA

DeFi STOA סֵמֶל

DeFi STOA מְחִיר(STA)

1 STA ל USDמחיר חי:

$0.003684
$0.003684$0.003684
-7.57%1D
USD
DeFi STOA (STA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:31:21 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00355
$ 0.00355$ 0.00355
24 שעות נמוך
$ 0.003993
$ 0.003993$ 0.003993
גבוה 24 שעות

$ 0.00355
$ 0.00355$ 0.00355

$ 0.003993
$ 0.003993$ 0.003993

$ 0.8979185539131536
$ 0.8979185539131536$ 0.8979185539131536

$ 0.000997990656179079
$ 0.000997990656179079$ 0.000997990656179079

0.00%

-7.57%

+17.10%

+17.10%

DeFi STOA (STA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003684. במהלך 24 השעות האחרונות, STA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00355 לבין שיא של $ 0.003993, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8979185539131536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000997990656179079.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFi STOA (STA) מידע שוק

No.7061

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.18
$ 42.18$ 42.18

$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M

0.00
0.00 0.00

3,200,000,000
3,200,000,000 3,200,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של DeFi STOA הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.18. ההיצע במחזור של STA הוא 0.00, עם היצע כולל של 3200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.79M.

DeFi STOA (STA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DeFi STOAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00030172-7.57%
30 ימים$ -0.003326-47.45%
60 ימים$ -0.002683-42.14%
90 ימים$ -0.001236-25.13%
DeFi STOA שינוי מחיר היום

היום,STA רשם שינוי של $ -0.00030172 (-7.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DeFi STOA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003326 (-47.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DeFi STOA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STA ראה שינוי של $ -0.002683 (-42.14%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DeFi STOA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001236 (-25.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeFi STOA (STA)?

בדוק את DeFi STOA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

DeFi STOA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DeFi STOAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקSTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DeFi STOAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeFi STOA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DeFi STOAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeFi STOA (STA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeFi STOA (STA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeFi STOA.

בדוק את DeFi STOA תחזית המחיר עכשיו‏!

DeFi STOA (STA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeFi STOA (STA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DeFi STOA (STA)

מחפש איך לקנותDeFi STOA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DeFi STOAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STA למטבעות מקומיים

1 DeFi STOA(STA) ל VND
96.94446
1 DeFi STOA(STA) ל AUD
A$0.00567336
1 DeFi STOA(STA) ל GBP
0.00272616
1 DeFi STOA(STA) ל EUR
0.0031314
1 DeFi STOA(STA) ל USD
$0.003684
1 DeFi STOA(STA) ל MYR
RM0.0154728
1 DeFi STOA(STA) ל TRY
0.15097032
1 DeFi STOA(STA) ל JPY
¥0.541548
1 DeFi STOA(STA) ל ARS
ARS$4.866564
1 DeFi STOA(STA) ל RUB
0.2969304
1 DeFi STOA(STA) ל INR
0.3225342
1 DeFi STOA(STA) ל IDR
Rp59.41934652
1 DeFi STOA(STA) ל KRW
5.11663392
1 DeFi STOA(STA) ל PHP
0.209067
1 DeFi STOA(STA) ל EGP
￡E.0.17874768
1 DeFi STOA(STA) ל BRL
R$0.02004096
1 DeFi STOA(STA) ל CAD
C$0.00508392
1 DeFi STOA(STA) ל BDT
0.44406936
1 DeFi STOA(STA) ל NGN
5.62439964
1 DeFi STOA(STA) ל COP
$14.736
1 DeFi STOA(STA) ל ZAR
R.0.06458052
1 DeFi STOA(STA) ל UAH
0.15089664
1 DeFi STOA(STA) ל VES
Bs0.51576
1 DeFi STOA(STA) ל CLP
$3.532956
1 DeFi STOA(STA) ל PKR
Rs1.03597764
1 DeFi STOA(STA) ל KZT
1.96268784
1 DeFi STOA(STA) ל THB
฿0.11950896
1 DeFi STOA(STA) ל TWD
NT$0.11228832
1 DeFi STOA(STA) ל AED
د.إ0.01352028
1 DeFi STOA(STA) ל CHF
Fr0.0029472
1 DeFi STOA(STA) ל HKD
HK$0.02877204
1 DeFi STOA(STA) ל AMD
֏1.39490976
1 DeFi STOA(STA) ל MAD
.د.م0.03304548
1 DeFi STOA(STA) ל MXN
$0.06866976
1 DeFi STOA(STA) ל SAR
ريال0.013815
1 DeFi STOA(STA) ל PLN
0.01340976
1 DeFi STOA(STA) ל RON
лв0.01591488
1 DeFi STOA(STA) ל SEK
kr0.03507168
1 DeFi STOA(STA) ל BGN
лв0.00615228
1 DeFi STOA(STA) ל HUF
Ft1.25303892
1 DeFi STOA(STA) ל CZK
0.077364
1 DeFi STOA(STA) ל KWD
د.ك0.00112362
1 DeFi STOA(STA) ל ILS
0.01245192
1 DeFi STOA(STA) ל AOA
Kz3.35822388
1 DeFi STOA(STA) ל BHD
.د.ب0.001388868
1 DeFi STOA(STA) ל BMD
$0.003684
1 DeFi STOA(STA) ל DKK
kr0.02350392
1 DeFi STOA(STA) ל HNL
L0.09552612
1 DeFi STOA(STA) ל MUR
0.16813776
1 DeFi STOA(STA) ל NAD
$0.06439632
1 DeFi STOA(STA) ל NOK
kr0.03728208
1 DeFi STOA(STA) ל NZD
$0.0062628
1 DeFi STOA(STA) ל PAB
B/.0.003684
1 DeFi STOA(STA) ל PGK
K0.01539912
1 DeFi STOA(STA) ל QAR
ر.ق0.01329924
1 DeFi STOA(STA) ל RSD
дин.0.36921048

DeFi STOA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DeFi STOA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DeFi STOA

כמה שווה DeFi STOA (STA) היום?
החי STAהמחיר ב USD הוא 0.003684 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STA ל USD?
המחיר הנוכחי של STA ל USD הוא $ 0.003684. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeFi STOA?
שווי השוק של STA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STA?
ההיצע במחזור של STA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STA?
‏‏STA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8979185539131536 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STA?
STA ‏‏רשם מחירATL של 0.000997990656179079 USD.
מהו נפח המסחר של STA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STA הוא $ 42.18 USD.
האם STA יעלה השנה?
STA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:31:21 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

STA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

STA
STA
USD
USD

1 STA = 0.003684 USD

