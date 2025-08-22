DeFi STOA (STA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003684. במהלך 24 השעות האחרונות, STA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00355 לבין שיא של $ 0.003993, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8979185539131536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000997990656179079.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DeFi STOA (STA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של DeFi STOA הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.18. ההיצע במחזור של STA הוא 0.00, עם היצע כולל של 3200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.79M.
DeFi STOA (STA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DeFi STOAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00030172
-7.57%
30 ימים
$ -0.003326
-47.45%
60 ימים
$ -0.002683
-42.14%
90 ימים
$ -0.001236
-25.13%
DeFi STOA שינוי מחיר היום
היום,STA רשם שינוי של $ -0.00030172 (-7.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DeFi STOA שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003326 (-47.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DeFi STOA שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,STA ראה שינוי של $ -0.002683 (-42.14%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DeFi STOA שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001236 (-25.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeFi STOA (STA)?
DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.
DeFi STOA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DeFi STOAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DeFi STOAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeFi STOA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
DeFi STOAתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה DeFi STOA (STA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeFi STOA (STA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeFi STOA.
הבנת הטוקנומיקה של DeFi STOA (STA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות DeFi STOA (STA)
מחפש איך לקנותDeFi STOA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DeFi STOAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
