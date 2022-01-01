SSE (SSE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SSE (SSE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SSE (SSE) מידע This is a brand-new Solana blockchain explorer with built-in trading and social features, developed based on the Tapestry social graph protocol. Users can create profiles, follow others, track transactions and token holdings, and integrate various on-chain social applications. It aims to become the social hub of the Solana ecosystem while supporting open-source and community-driven improvements. אתר רשמי: https://sse.gg/ מסמך לבן: https://assets.usetapestry.dev/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/H4phNbsqjV5rqk8u6FUACTLB6rNZRTAPGnBb8KXJpump קנה SSEעכשיו!

SSE (SSE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SSE (SSE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M שיא כל הזמנים: $ 0.05868 $ 0.05868 $ 0.05868 שפל כל הזמנים: $ 0.000206344563635413 $ 0.000206344563635413 $ 0.000206344563635413 מחיר נוכחי: $ 0.001531 $ 0.001531 $ 0.001531 למידע נוסף על SSE (SSE) מחיר

SSE (SSE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SSE (SSE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SSE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SSEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SSEטוקניומיקה, חקרו אתSSEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

