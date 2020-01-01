SPDR S&P 500 ETF (SPYON) ניתוח טכני היום דף SPDR S&P 500 ETF הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SPYON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SPDR S&P 500 ETF למטה. הירשם

SPDR S&P 500 ETF (SPYON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

SPDR S&P 500 ETF זרימת הון זרימת נטו פנימה SPYONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.