SPX6900 (SPX) ניתוח טכני היום דף SPX6900 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SPX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SPX6900 למטה. הירשם

SPX6900 (SPX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.4065 -- +28.23% +10.61% +12.44%

SPX6900 אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SPX6900 במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 0 קנה 10 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.4071 0.4068 R2 0.4068 0.4066 R1 0.4066 0.4065 PP 0.4063 0.4063 S1 0.4061 0.4061 S2 0.4058 0.406 S3 0.4056 0.4058

SPX6900 אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.04M $2.33 M $2.28 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $3.58 M מכירות פעילות ל-3 ימים $3.53 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.26M קניות פעילות ל-7 ימים $6.86 M מכירות פעילות ל-7 ימים $7.11 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SPX6900 זרימת הון זרימת נטו פנימה SPXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.08 M 0.40 2026-08-20 -$1.11 M 0.39 2026-08-19 -$0.88 M 0.35 2026-08-18 -$0.48 M 0.32 2026-08-17 -$0.28 M 0.32 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב SPX6900 (SPX) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SPX6900 מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT SPX $0.4065 $0.4065 $0.4065 +2.98% 501.97K (USDT) סַחַר / USDC SPX $0.4071 $0.4071 $0.4071 +3.06% 143.42K (USDT) סַחַר