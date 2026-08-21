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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SPX6900, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SPX6900, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SPX6900 (SPX) ניתוח טכני היום

SPX6900 (SPX) ניתוח טכני היום

דף SPX6900 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SPX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SPX6900 למטה.

SPX6900 (SPX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.4065--+28.23%+10.61%+12.44%
למידע נוסף על SPX6900 מחיר

SPX6900 אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SPX6900 במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 0
קנה 10
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.4071
0.4068
R2
0.4068
0.4066
R1
0.4066
0.4065
PP
0.4063
0.4063
S1
0.4061
0.4061
S2
0.4058
0.406
S3
0.4056
0.4058

SPX6900 אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.04M
$2.33 M
$2.28 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$3.58 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$3.53 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.26M
קניות פעילות ל-7 ימים
$6.86 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$7.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SPX6900 זרימת הון

זרימת נטו פנימהSPXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.08 M0.40
2026-08-20-$1.11 M0.39
2026-08-19-$0.88 M0.35
2026-08-18-$0.48 M0.32
2026-08-17-$0.28 M0.32

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SPX6900

סחור ב SPX6900 (SPX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SPX6900 מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSPX
$0.4065
$0.4065$0.4065
+2.98%
501.97K (USDT)
/USDCSPX
$0.4071
$0.4071$0.4071
+3.06%
143.42K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SPX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 0.4064 USD

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