Spendler מחיר היום

מחיר Spendler (SPDL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000032, עם שינוי של 3.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPDL ל USD הוא $ 0.00000032 לכל SPDL.

Spendler כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SPDL. ב‑24 השעות האחרונות, SPDL סחר בין $ 0.00000026 (נמוך) ל $ 0.0000006 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SPDL נע ב +3.22% בשעה האחרונה ו +10.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.86K.

Spendler (SPDL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.20K$ 3.20K $ 3.20K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Spendler הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.86K. ההיצע במחזור של SPDL הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.20K.