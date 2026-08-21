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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Spacecoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Spacecoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Spacecoin (SPACE) ניתוח טכני היום

Spacecoin (SPACE) ניתוח טכני היום

דף Spacecoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SPACE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Spacecoin למטה.

Spacecoin (SPACE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00559--+15.09%-10.06%-27.42%
למידע נוסף על Spacecoin מחיר

Spacecoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Spacecoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 3
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 1קנה 11
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.005607
0.005605
R2
0.005605
0.005604
R1
0.005604
0.005604
PP
0.005602
0.005602
S1
0.005601
0.005601
S2
0.0056
0.005601
S3
0.005599
0.0056

Spacecoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.08M
$1.38 M
$1.46 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.32 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.31 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.41 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.41 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Spacecoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהSPACEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.01
2026-08-20-$0.04 M0.01
2026-08-19-$0.08 M0.01
2026-08-18-$0.07 M0.00
2026-08-17-$0.03 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Spacecoin (SPACE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Spacecoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSPACE
$0.00559
$0.00559$0.00559
+3.59%
14.71M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SPACE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SPACE
SPACE
USD
USD

1 SPACE = 0.00559 USD

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