Semiconductor ETF (SOXXON) ניתוח טכני היום דף Semiconductor ETF הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOXXON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Semiconductor ETF למטה. הירשם

Semiconductor ETF (SOXXON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Semiconductor ETF זרימת הון זרימת נטו פנימה SOXXONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.