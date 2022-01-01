Sovrun (SOVRN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sovrun (SOVRN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sovrun (SOVRN) מידע Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. אתר רשמי: www.sovrun.org מסמך לבן: https://litepaper.sovrun.org/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 קנה SOVRNעכשיו!

Sovrun (SOVRN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sovrun (SOVRN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M ההיצע הכולל: $ 896.77M $ 896.77M $ 896.77M אספקה במחזור: $ 166.70M $ 166.70M $ 166.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M שיא כל הזמנים: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 שפל כל הזמנים: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 מחיר נוכחי: $ 0.010404 $ 0.010404 $ 0.010404 למידע נוסף על Sovrun (SOVRN) מחיר

Sovrun (SOVRN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sovrun (SOVRN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOVRN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOVRNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOVRNטוקניומיקה, חקרו אתSOVRNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

