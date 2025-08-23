עוד על SOVRN

Sovrun סֵמֶל

Sovrun מְחִיר(SOVRN)

1 SOVRN ל USDמחיר חי:

$0.0107
$0.0107$0.0107
-3.45%1D
USD
Sovrun (SOVRN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:53:43 (UTC+8)

Sovrun (SOVRN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.010429
$ 0.010429$ 0.010429
24 שעות נמוך
$ 0.011437
$ 0.011437$ 0.011437
גבוה 24 שעות

$ 0.010429
$ 0.010429$ 0.010429

$ 0.011437
$ 0.011437$ 0.011437

$ 1.5286975331102572
$ 1.5286975331102572$ 1.5286975331102572

$ 0.007552228162841145
$ 0.007552228162841145$ 0.007552228162841145

+0.96%

-3.45%

+4.34%

+4.34%

Sovrun (SOVRN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0107. במהלך 24 השעות האחרונות, SOVRN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010429 לבין שיא של $ 0.011437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOVRNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5286975331102572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007552228162841145.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOVRN השתנה ב +0.96% במהלך השעה האחרונה, -3.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sovrun (SOVRN) מידע שוק

No.1894

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 62.65K
$ 62.65K$ 62.65K

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

166.70M
166.70M 166.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

896,771,567
896,771,567 896,771,567

16.66%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Sovrun הוא $ 1.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.65K. ההיצע במחזור של SOVRN הוא 166.70M, עם היצע כולל של 896771567. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.70M.

Sovrun (SOVRN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sovrunהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00038234-3.45%
30 ימים$ -0.00011-1.02%
60 ימים$ +0.001389+14.91%
90 ימים$ -0.004953-31.65%
Sovrun שינוי מחיר היום

היום,SOVRN רשם שינוי של $ -0.00038234 (-3.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sovrun שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00011 (-1.02%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sovrun שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOVRN ראה שינוי של $ +0.001389 (+14.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sovrun שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004953 (-31.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sovrun (SOVRN)?

בדוק את Sovrun עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSovrun (SOVRN)

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Sovrun זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sovrunההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSOVRN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sovrunאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSovrun לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sovrunתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sovrun (SOVRN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sovrun (SOVRN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sovrun.

בדוק את Sovrun תחזית המחיר עכשיו‏!

Sovrun (SOVRN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sovrun (SOVRN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOVRN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sovrun (SOVRN)

מחפש איך לקנותSovrun? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sovrunב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SOVRN למטבעות מקומיים

Sovrun מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sovrun, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSovrun הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sovrun

כמה שווה Sovrun (SOVRN) היום?
החי SOVRNהמחיר ב USD הוא 0.0107 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOVRN ל USD?
המחיר הנוכחי של SOVRN ל USD הוא $ 0.0107. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sovrun?
שווי השוק של SOVRN הוא $ 1.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOVRN?
ההיצע במחזור של SOVRN הוא 166.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOVRN?
‏‏SOVRN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.5286975331102572 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOVRN?
SOVRN ‏‏רשם מחירATL של 0.007552228162841145 USD.
מהו נפח המסחר של SOVRN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOVRN הוא $ 62.65K USD.
האם SOVRN יעלה השנה?
SOVRN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOVRN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:53:43 (UTC+8)

