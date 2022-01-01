Sovryn (SOV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sovryn (SOV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sovryn (SOV) מידע Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security. אתר רשמי: https://sovryn.app/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp סייר בלוקים: https://explorer.rsk.co/address/0xefc78fc7d48b64958315949279ba181c2114abbd קנה SOVעכשיו!

Sovryn (SOV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sovryn (SOV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 61.66M $ 61.66M $ 61.66M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M שיא כל הזמנים: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 שפל כל הזמנים: $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 מחיר נוכחי: $ 0.0945 $ 0.0945 $ 0.0945 למידע נוסף על Sovryn (SOV) מחיר

Sovryn (SOV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sovryn (SOV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOVטוקניומיקה, חקרו אתSOVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SOV מעוניין להוסיף את Sovryn (SOV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SOV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SOV ב-MEXC עכשיו!

Sovryn (SOV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOV עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

