SoundHound AI (Ondo) (SOUNON) ניתוח טכני היום דף SoundHound AI (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOUNON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SoundHound AI (Ondo) למטה. הירשם

SoundHound AI (Ondo) (SOUNON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

SoundHound AI (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה SOUNONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.