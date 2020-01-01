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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SoundHound AI (Ondo), כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SoundHound AI (Ondo), כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SoundHound AI (Ondo) (SOUNON) ניתוח טכני היום

SoundHound AI (Ondo) (SOUNON) ניתוח טכני היום

דף SoundHound AI (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOUNON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SoundHound AI (Ondo) למטה.

SoundHound AI (Ondo) (SOUNON) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
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למידע נוסף על SoundHound AI (Ondo) מחיר

SoundHound AI (Ondo) זרימת הון

זרימת נטו פנימהSOUNONUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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SOUNON-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SOUNON
SOUNON
USD
USD

1 SOUNON = -- USD

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