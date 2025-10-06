SoulLayer מחיר היום

מחיר SoulLayer (SOULLAYER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006173, עם שינוי של 14.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOULLAYER ל USD הוא $ 0.00006173 לכל SOULLAYER.

SoulLayer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SOULLAYER. ב‑24 השעות האחרונות, SOULLAYER סחר בין $ 0.00004125 (נמוך) ל $ 0.00006241 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SOULLAYER נע ב +1.32% בשעה האחרונה ו +110.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.44M.

SoulLayer (SOULLAYER) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של SoulLayer הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.44M. ההיצע במחזור של SOULLAYER הוא --, עם היצע כולל של 20000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.