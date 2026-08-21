SOPH (SOPH) ניתוח טכני היום דף SOPH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOPH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SOPH למטה. הירשם

SOPH (SOPH) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.003613 -- +3.31% -24.55% -54.09%

SOPH אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SOPH במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 11 נייטרלי 11 קנה 4 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 7 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 7 נייטרלי 4 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.003616 0.003616 R2 0.003616 0.003615 R1 0.003615 0.003615 PP 0.003615 0.003615 S1 0.003614 0.003614 S2 0.003614 0.003614 S3 0.003613 0.003614

SOPH אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.50M $6.14 M $6.64 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.37 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.38 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SOPH זרימת הון זרימת נטו פנימה SOPHUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.00 2026-08-20 -$0.04 M 0.00 2026-08-19 -$0.04 M 0.00 2026-08-18 -$0.02 M 0.00 2026-08-17 -$0.18 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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