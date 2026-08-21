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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SOPH, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SOPH, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SOPH (SOPH) ניתוח טכני היום

SOPH (SOPH) ניתוח טכני היום

דף SOPH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOPH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SOPH למטה.

SOPH (SOPH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.003613--+3.31%-24.55%-54.09%
למידע נוסף על SOPH מחיר

SOPH אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SOPH במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 11
נייטרלי 11
קנה 4
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 4נייטרלי 7קנה 3
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 7נייטרלי 4קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.003616
0.003616
R2
0.003616
0.003615
R1
0.003615
0.003615
PP
0.003615
0.003615
S1
0.003614
0.003614
S2
0.003614
0.003614
S3
0.003613
0.003614

SOPH אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.50M
$6.14 M
$6.64 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.37 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.38 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SOPH זרימת הון

זרימת נטו פנימהSOPHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.00
2026-08-20-$0.04 M0.00
2026-08-19-$0.04 M0.00
2026-08-18-$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.18 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב SOPH (SOPH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SOPH מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSOPH
$0.003613
$0.003613$0.003613
+1.77%
21.61M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SOPH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SOPH
SOPH
USD
USD

1 SOPH = 0.003613 USD

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