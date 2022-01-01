Sonorus (SONORUS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sonorus (SONORUS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sonorus (SONORUS) מידע Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. אתר רשמי: https://sonorus.network/ מסמך לבן: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA קנה SONORUSעכשיו!

Sonorus (SONORUS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sonorus (SONORUS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M שיא כל הזמנים: $ 0.37918 $ 0.37918 $ 0.37918 שפל כל הזמנים: $ 0.001163274133058344 $ 0.001163274133058344 $ 0.001163274133058344 מחיר נוכחי: $ 0.001232 $ 0.001232 $ 0.001232 למידע נוסף על Sonorus (SONORUS) מחיר

Sonorus (SONORUS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sonorus (SONORUS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SONORUS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SONORUSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SONORUSטוקניומיקה, חקרו אתSONORUSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Sonorus (SONORUS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SONORUSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SONORUS עכשיו את היסטוריית המחירים!

SONORUS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SONORUS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SONORUS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SONORUSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

