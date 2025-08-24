עוד על SONORUS

SONORUS מידע על מחיר

SONORUS מסמך לבן

SONORUS אתר רשמי

SONORUS טוקניומיקה

SONORUS תחזית מחיר

SONORUS היסטוריה

SONORUS מדריך קנייה

SONORUSממיר מטבעות לפיאט

SONORUS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sonorus סֵמֶל

Sonorus מְחִיר(SONORUS)

1 SONORUS ל USDמחיר חי:

$0.0013
$0.0013$0.0013
-2.03%1D
USD
Sonorus (SONORUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:15:06 (UTC+8)

Sonorus (SONORUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001228
$ 0.001228$ 0.001228
24 שעות נמוך
$ 0.001614
$ 0.001614$ 0.001614
גבוה 24 שעות

$ 0.001228
$ 0.001228$ 0.001228

$ 0.001614
$ 0.001614$ 0.001614

$ 0.34291622576636194
$ 0.34291622576636194$ 0.34291622576636194

$ 0.001163274133058344
$ 0.001163274133058344$ 0.001163274133058344

0.00%

-2.03%

-1.97%

-1.97%

Sonorus (SONORUS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001299. במהלך 24 השעות האחרונות, SONORUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001228 לבין שיא של $ 0.001614, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SONORUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.34291622576636194, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001163274133058344.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SONORUS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sonorus (SONORUS) מידע שוק

No.4955

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.67K
$ 63.67K$ 63.67K

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Sonorus הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.67K. ההיצע במחזור של SONORUS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.

Sonorus (SONORUS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sonorusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00002694-2.03%
30 ימים$ -0.000136-9.48%
60 ימים$ -0.000597-31.49%
90 ימים$ -0.001143-46.81%
Sonorus שינוי מחיר היום

היום,SONORUS רשם שינוי של $ -0.00002694 (-2.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sonorus שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000136 (-9.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sonorus שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SONORUS ראה שינוי של $ -0.000597 (-31.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sonorus שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001143 (-46.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sonorus (SONORUS)?

בדוק את Sonorus עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSonorus (SONORUS)

Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded.

Sonorus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sonorusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSONORUS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sonorusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSonorus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sonorusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sonorus (SONORUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sonorus (SONORUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sonorus.

בדוק את Sonorus תחזית המחיר עכשיו‏!

Sonorus (SONORUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sonorus (SONORUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SONORUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sonorus (SONORUS)

מחפש איך לקנותSonorus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sonorusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SONORUS למטבעות מקומיים

1 Sonorus(SONORUS) ל VND
34.183185
1 Sonorus(SONORUS) ל AUD
A$0.00198747
1 Sonorus(SONORUS) ל GBP
0.00096126
1 Sonorus(SONORUS) ל EUR
0.00110415
1 Sonorus(SONORUS) ל USD
$0.001299
1 Sonorus(SONORUS) ל MYR
RM0.0054558
1 Sonorus(SONORUS) ל TRY
0.05324601
1 Sonorus(SONORUS) ל JPY
¥0.190953
1 Sonorus(SONORUS) ל ARS
ARS$1.74362172
1 Sonorus(SONORUS) ל RUB
0.10481631
1 Sonorus(SONORUS) ל INR
0.11370147
1 Sonorus(SONORUS) ל IDR
Rp20.95160997
1 Sonorus(SONORUS) ל KRW
1.80415512
1 Sonorus(SONORUS) ל PHP
0.07357536
1 Sonorus(SONORUS) ל EGP
￡E.0.06302748
1 Sonorus(SONORUS) ל BRL
R$0.0070146
1 Sonorus(SONORUS) ל CAD
C$0.00179262
1 Sonorus(SONORUS) ל BDT
0.15803634
1 Sonorus(SONORUS) ל NGN
1.98623595
1 Sonorus(SONORUS) ל COP
$5.21686194
1 Sonorus(SONORUS) ל ZAR
R.0.02282343
1 Sonorus(SONORUS) ל UAH
0.05384355
1 Sonorus(SONORUS) ל VES
Bs0.18186
1 Sonorus(SONORUS) ל CLP
$1.24704
1 Sonorus(SONORUS) ל PKR
Rs0.36829248
1 Sonorus(SONORUS) ל KZT
0.69501696
1 Sonorus(SONORUS) ל THB
฿0.04212657
1 Sonorus(SONORUS) ל TWD
NT$0.03955455
1 Sonorus(SONORUS) ל AED
د.إ0.00476733
1 Sonorus(SONORUS) ל CHF
Fr0.0010392
1 Sonorus(SONORUS) ל HKD
HK$0.01014519
1 Sonorus(SONORUS) ל AMD
֏0.49730916
1 Sonorus(SONORUS) ל MAD
.د.م0.011691
1 Sonorus(SONORUS) ל MXN
$0.02412243
1 Sonorus(SONORUS) ל SAR
ريال0.00487125
1 Sonorus(SONORUS) ל PLN
0.00472836
1 Sonorus(SONORUS) ל RON
лв0.00561168
1 Sonorus(SONORUS) ל SEK
kr0.01237947
1 Sonorus(SONORUS) ל BGN
лв0.00216933
1 Sonorus(SONORUS) ל HUF
Ft0.44137422
1 Sonorus(SONORUS) ל CZK
0.02726601
1 Sonorus(SONORUS) ל KWD
د.ك0.000396195
1 Sonorus(SONORUS) ל ILS
0.00436464
1 Sonorus(SONORUS) ל AOA
Kz1.18412943
1 Sonorus(SONORUS) ל BHD
.د.ب0.000489723
1 Sonorus(SONORUS) ל BMD
$0.001299
1 Sonorus(SONORUS) ל DKK
kr0.00828762
1 Sonorus(SONORUS) ל HNL
L0.03400782
1 Sonorus(SONORUS) ל MUR
0.05928636
1 Sonorus(SONORUS) ל NAD
$0.02277147
1 Sonorus(SONORUS) ל NOK
kr0.01309392
1 Sonorus(SONORUS) ל NZD
$0.0022083
1 Sonorus(SONORUS) ל PAB
B/.0.001299
1 Sonorus(SONORUS) ל PGK
K0.00548178
1 Sonorus(SONORUS) ל QAR
ر.ق0.00471537
1 Sonorus(SONORUS) ל RSD
дин.0.1301598

Sonorus מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sonorus, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSonorus הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sonorus

כמה שווה Sonorus (SONORUS) היום?
החי SONORUSהמחיר ב USD הוא 0.001299 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SONORUS ל USD?
המחיר הנוכחי של SONORUS ל USD הוא $ 0.001299. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sonorus?
שווי השוק של SONORUS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SONORUS?
ההיצע במחזור של SONORUS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SONORUS?
‏‏SONORUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.34291622576636194 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SONORUS?
SONORUS ‏‏רשם מחירATL של 0.001163274133058344 USD.
מהו נפח המסחר של SONORUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SONORUS הוא $ 63.67K USD.
האם SONORUS יעלה השנה?
SONORUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SONORUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:15:06 (UTC+8)

Sonorus (SONORUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SONORUS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SONORUS
SONORUS
USD
USD

1 SONORUS = 0.001299 USD

מסחרSONORUS

USDTSONORUS
$0.0013
$0.0013$0.0013
-1.88%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד