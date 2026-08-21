Somnia (SOMI) ניתוח טכני היום דף Somnia הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOMI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Somnia למטה. הירשם

Somnia (SOMI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.10077 -- +11.74% +1.81% -38.45%

Somnia אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Somnia במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 7 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 7 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1007 0.1007 R2 0.1007 0.1006 R1 0.1006 0.1006 PP 0.1006 0.1006 S1 0.1005 0.1005 S2 0.1005 0.1005 S3 0.1004 0.1005

Somnia אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.03M $6.27 M $6.24 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.08 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.22 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.21 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Somnia זרימת הון זרימת נטו פנימה SOMIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.10 2026-08-20 $0.01 M 0.10 2026-08-19 $0.00 M 0.09 2026-08-18 -$0.04 M 0.09 2026-08-17 $0.00 M 0.09 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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