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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Somnia, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Somnia, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Somnia (SOMI) ניתוח טכני היום

Somnia (SOMI) ניתוח טכני היום

דף Somnia הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOMI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Somnia למטה.

Somnia (SOMI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.10077--+11.74%+1.81%-38.45%
למידע נוסף על Somnia מחיר

Somnia אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Somnia במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 1
נייטרלי 7
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 1נייטרלי 7קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1007
0.1007
R2
0.1007
0.1006
R1
0.1006
0.1006
PP
0.1006
0.1006
S1
0.1005
0.1005
S2
0.1005
0.1005
S3
0.1004
0.1005

Somnia אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.03M
$6.27 M
$6.24 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.21 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Somnia זרימת הון

זרימת נטו פנימהSOMIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.10
2026-08-20$0.01 M0.10
2026-08-19$0.00 M0.09
2026-08-18-$0.04 M0.09
2026-08-17$0.00 M0.09

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Somnia

סחור ב Somnia (SOMI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Somnia מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSOMI
$0.10077
$0.10077$0.10077
+2.54%
657.52K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SOMI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.10077 USD

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