Solv Protocol (SOLV) ניתוח טכני היום דף Solv Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOLV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Solv Protocol למטה. הירשם

Solv Protocol (SOLV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002517 -- +11.66% -1.42% -39.73%

Solv Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Solv Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 6 קנה 14 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 2 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002518 0.002518 R2 0.002518 0.002517 R1 0.002517 0.002517 PP 0.002517 0.002517 S1 0.002516 0.002516 S2 0.002516 0.002516 S3 0.002515 0.002516

Solv Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 1.23M $7.15 M $5.93 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.28 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.32 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.53 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.51 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Solv Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה SOLVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 $0.04 M 0.00 2026-08-18 $0.16 M 0.00 2026-08-17 $0.05 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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