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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Solv Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Solv Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Solv Protocol (SOLV) ניתוח טכני היום

Solv Protocol (SOLV) ניתוח טכני היום

דף Solv Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOLV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Solv Protocol למטה.

Solv Protocol (SOLV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002517--+11.66%-1.42%-39.73%
למידע נוסף על Solv Protocol מחיר

Solv Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Solv Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 6
קנה 14
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 2קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002518
0.002518
R2
0.002518
0.002517
R1
0.002517
0.002517
PP
0.002517
0.002517
S1
0.002516
0.002516
S2
0.002516
0.002516
S3
0.002515
0.002516

Solv Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
1.23M
$7.15 M
$5.93 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.28 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.32 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.53 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.51 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Solv Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהSOLVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.04 M0.00
2026-08-18$0.16 M0.00
2026-08-17$0.05 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Solv Protocol

סחור ב Solv Protocol (SOLV) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Solv Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSOLV
$0.002517
$0.002517$0.002517
+1.32%
25.72M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SOLV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SOLV
SOLV
USD
USD

1 SOLV = 0.002517 USD

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