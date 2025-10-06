קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםGOLDלהרוויחמרכז אירועים
עוד
מחיר Sologenic בזמן אמת היום הוא -- USD.SOLO שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר SOLO ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Sologenic בזמן אמת היום הוא -- USD.SOLO שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר SOLO ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

עוד על SOLO

SOLO מידע על מחיר

מה זה SOLO

SOLO מסמך לבן

SOLO אתר רשמי

SOLO טוקניומיקה

SOLO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sologenic סֵמֶל

Sologenic מְחִיר(SOLO)

לא רשום

USD
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-03-07 07:18:31 (UTC+8)

Sologenic מחיר היום

מחיר Sologenic (SOLO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLO ל USD הוא -- לכל SOLO.

Sologenic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SOLO. ב‑24 השעות האחרונות, SOLO סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SOLO נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sologenic (SOLO) מידע שוק

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

שווי השוק הנוכחי של Sologenic הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLO הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Sologenic היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
--
----
24 שעות נמוך
--
----
גבוה 24 שעות

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Sologenic (SOLO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sologenicהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
No Data
Sologenic שינוי מחיר היום

היום,SOLO רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sologenic שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sologenic שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOLO ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sologenic שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

תחזית מחיר עבור Sologenic

Sologenic (SOLO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SOLO הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Sologenic (SOLO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Sologenic עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Sologenic תגיע ב 2026–2027? בקר בדף SOLO תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Sologenic תחזית מחיר.

מה זהSologenic (SOLO)

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

Sologenic מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sologenic, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSologenic הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sologenic

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-03-07 07:18:31 (UTC+8)

Sologenic (SOLO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

Sologenic חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025
עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025
אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על Sologenic

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
MYX Finance

MYX Finance

MYX

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

FOODAM

FOODAM

FD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SYMM

SYMM

SYMM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

GoldFinger

GoldFinger

GF

$0.0018996
$0.0018996$0.0018996

+659.84%

idOS

idOS

IDOS

$0.03777
$0.03777$0.03777

+9.22%

Opinion

Opinion

OPN

$0.3254
$0.3254$0.3254

+1.46%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

GoldFinger

GoldFinger

GF

$0.0018996
$0.0018996$0.0018996

+659.84%

Whispr

Whispr

WHSPR

$0.04270
$0.04270$0.04270

+69.98%

Alfredo

Alfredo

AFRD

$0.016373
$0.016373$0.016373

+38.75%

FLOW

FLOW

FLOW

$0.04417
$0.04417$0.04417

+14.81%

Solar

Solar

SXP

$0.02307
$0.02307$0.02307

+13.42%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SOLO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SOLO
SOLO
USD
USD

1 SOLO = -- USD