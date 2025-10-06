Sologenic מְחִיר(SOLO)
מחיר Sologenic (SOLO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLO ל USD הוא -- לכל SOLO.
Sologenic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SOLO. ב‑24 השעות האחרונות, SOLO סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.
ביצועים לטווח קצר, SOLO נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.
שווי השוק הנוכחי של Sologenic הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLO הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
עקוב אחר שינויי המחירים של Sologenicהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
היום,SOLO רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOLO ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
בשנת 2040, המחיר של Sologenic עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.
למובן מעמיק יותר של Sologenic, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|02-11 14:20:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
|02-04 11:04:00
|עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
|02-04 00:48:00
|עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
|02-01 01:12:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
|01-28 07:44:00
|עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות
