SoFi Technologies (SOFION) ניתוח טכני היום דף SoFi Technologies הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOFION מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SoFi Technologies למטה. הירשם

SoFi Technologies (SOFION) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

SoFi Technologies זרימת הון זרימת נטו פנימה SOFIONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.