SN51 (SN51) ניתוח טכני היום דף SN51 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SN51 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SN51 למטה. הירשם

SN51 (SN51) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $17.46 -- +16.09% +43.46% +25.97%

SN51 זרימת הון זרימת נטו פנימה SN51USDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 17.34 2026-08-20 $0.00 M 16.40 2026-08-19 $0.00 M 15.13 2026-08-18 $0.00 M 14.50 2026-08-17 $0.00 M 14.93 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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